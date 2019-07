La Marine royale porte secours à quelque 330 candidats à la migration clandestine

Les gardes cotes de la Marine Royale ont porté secours à environ 330 candidats à la migration clandestine, ayant tenté de traverser le Détroit de Gibraltar, à bord d'embarcations de fortune, durant la nuit de jeudi à vendredi, apprend-on de source militaire.

Les personnes secourues, à majorité subsahariennes, dont des femmes, des mineurs et des enfants, ont été acheminées saines et sauves vers les ports de Nador et Ksar Sghir, après avoir reçu les soins nécessaires à bord des unités de la Marine Royale, précise-t-on de même source.

La nuit de jeudi à vendredi a été très mouvementée par des tentatives de migration irrégulière, éparpillées sur plusieurs zones de la façade méditerranéenne du Royaume.