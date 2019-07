Adil El Omari suspendu de Radio Mars pour misogynie mais commente le match Maroc-Bénin

Adil El Omari, animateur et commentateur de matchs sur Radio Mars / Ph. DR.

La chaîne sportive Radio Mars a décidé de suspendre, pendant trois jours seulement, l’animateur et commentateur Adil El Omari. La veille, il avait tenu des propos misogynes et sexistes à l’encontre d’une auditrice qui avait dit ne pas soutenir les Lions de l’Atlas durant la CAN tenue actuellement en Egypte. A cela, le journaliste avait rétorqué en la sommant d’«aller cuisiner ou regarder Choumicha et rester en dehors du football».

En effet, des propos inadmissibles et intolérables qui vont à l'encontre de notre ligne éditoriale et de mes convictions (j'ai 2 filles à qui j'ai appris l'indépendance). Il a présenté des excuses officielles et des sanctions ont été prises. Je vous présente mes excuses. https://t.co/fB65Txa8GJ — Hicham El Khlifi (@hichamelkhlifi) July 5, 2019

Ce matin, Adil El Omar est passé sur les ondes en présentant de fausses excuses. Dans une courte déclaration lors de l’émission «Les savants de Mars», il a demandé pardon «à la femme marocaine si [ses] propos ont choqué» des auditrices et des auditeurs, mais a chargé à plusieurs reprises l’auditrice en mettant en avant à chaque fois le fait qu’«elle ne soutient pas l’équipe nationale et espère même qu’elle soit disqualifiée pour qu’on en finisse avec cette liesse générale dont on n’a pas de résultats concrets».

Un court communiqué de la chaîne a ensuite été publié en réitérant les excuses de la radio pour les propos tenus par Adil El Omari. La déclaration écrite réitère, par ailleurs, l’attachement de Radio Mars «au principe de parité» tel que reconnu par la Constitution de 2011, ajoutant que des femmes travaillent pour cette chaîne en tant que techniciennes, journalistes et employées, qui couvrent même la CAN 2019 depuis l’Egypte. Cependant, les auditeurs peuvent écouter le commentateur lors du match opposant le Maroc au Bénin et dont la seconde se joue en ce moment.