Casablanca : L’association EAC-L’Boulvart lance la 6e édition du festival Sbagha Bagha

L’association EAC-L’Boulvart a lancé, mardi 2 juillet, le retour du festival Sbagha Bagha à Casablanca pour sa 6e édition, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Elle en a également profité pour lancer le premier volet de la programmation : l’exposition Art d’Echo des deux artistes Antonyo Marest et Mehdi Zemouri, accueillie par la villa des Arts et qui reste ouverte au grand public jusqu’au 25 août prochain.

Quatre fresques murales seront également programmées du 8 au 18 juillet, ainsi qu’une résidence artistique «Bin w bin» du 10 au 18 juillet et un mur collectif, «Graffiti connexion», les 11 et 12 juillet. Enfin, la «Battle graffiti #3» aura lieu les 13 et 14 juillet ainsi que toutes les activités festives en off qui l’agrémenteront, notamment un DJ, un mini-souk et des ateliers.