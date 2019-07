Libye : Plus de 80 migrants disparus après un naufrage au large de la Tunisie

La trace de plus de 80 personnes a été perdue, à la suite du naufrage d’une embarcation partie de Zouara (ouest de la Lybie) en direction de l’Italie. En effet, l’embarcation s’est renversée en pleine mer, dérivant vers les eaux tunisiennes. Alertée par des pêcheurs, la garde nationale marine n’a pu retrouver que quatre personnes, trois Maliens et un Ivoirien, dont l’une est décédée lors de son hospitalisation et l’autre est en soins intensifs. Ce mercredi, l’AFP a repris le témoignage de l’un des rescapés, recueilli par l’Organisation internationale des migrations (OIM).

Il s’agit d’un jeune Malien d’une vingtaine d’années. Il raconte avoir été sauvé in extremis mercredi, soit deux jours après que le bateau eut fait naufrage, avec à son bord 86 personnes, sans pour autant définir leurs nationalités. Wajdi Ben Mhamed, responsable de l’OIM pour le sud de la Tunisie, indique que le jeune homme se rappelle d’une fuite dans le véhicule, qui a fini par se renverser «sous l’effet d’un mouvement de foule», quelques heures après le départ depuis Zouara. Le représentant de l’agence onusienne indique qu’«il y a une probabilité que [les disparus] soient morts noyés».

Ce naufrage survient au moment où les migrants tentant de rallier l’Italie en mer depuis les côtes libyennes continuent d’être reconduits vers Tripoli, alors que les instabilités politiques et les violences armées que vit le pays ne garantissent pas que ces ressortissants soient en lieu sûr. Cette alerte, l’ONU l’a réitérée cette semaine après qu’un hangar servant de lieu de détensions irrégulier de migrants eut été visé, le 3 juillet, par une violente explosion que le gouvernement d’union nationale impute aux milices de Khalifa Haftar. Parmi les centaines de ressortissants visés, 18 sont marocains. Six d’entre eux ont été blessés, dont deux grièvement.