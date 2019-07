Laenser : «Un gouvernement de plus de quatre partis ne peut déboucher sur une coalition efficace»

Le secrétaire général du Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser a déclaré cette semaine qu’une coalition qui va former le gouvernement en 2021 «ne dépassera pas trois ou quatre partis au plus afin d’éviter l’inflation que connaît l’exécutif actuel».

Le patron du parti de l’Epi, qui intervenait au cours d’une rencontre organisée par la fondation Fkih Tetouani, mercredi dernier, a estimé qu’un «gouvernement composé de plus de quatre partis ne peut déboucher sur une coalition politique forte et efficace».

Mohand Laenser, cité par les quotidiens Al Ahdath Al Maghribiya et Assabah, a par ailleurs réfuté l’idée selon laquelle la demande de l’amendement de la Constitution, émise par son parti, viserait à couper la route au PJD afin qu’il ne dirige pas, à nouveau, le gouvernement si jamais il arrivait en tête lors des prochaines élections.

Il s’est aussi étonné que l’on puisse qualifier le MP de «pneu de secours» à chaque constitution de gouvernement. «Le parti de l’épi met l’intérêt de la nation au-dessus de toutes considérations et joue des rôles importants dans les gouvernements précédents et actuel», a-t-il assuré.

Et d’ajouter que les ministres du MP ont hérité de «portefeuilles difficiles» que les partis arrivés en tête aux élections «ont refusés, tels que celui de l’Education nationale ou de la Culture et de la communication».

Mohand Laenser a aussi dit ne pas comprendre les contradictions dans les visions partisanes et politiques autour du progrès que connaît le Maroc dans plusieurs domaines notamment en termes d'infrastructures. Et le leader de l’Epi d’exprimer son «inquiétude» face à l’émergence de courants populistes autour du Maroc, mettant en garde contre la non résolution des problèmes et des attentes des citoyens sous peine de voir arriver une montée du radicalisme et la multiplication des mouvements de protestation.