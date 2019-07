CAN 2019 : Les Lions de l’Atlas «prêts» à affronter les Écureuils béninois

«Nous sommes prêts à affronter le Bénin physiquement et mentalement et nous devons aider le sélectionneur à appliquer ses idées». C’est ce qu’a déclaré, jeudi au Caire, le footballeur marocain Mbarek Boussoufa.

«Nous souffrons de la chaleur en Egypte, mais nous sommes prêts pour le match de [ce vendredi] et nous ne ferons pas attention aux températures élevées», a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse du sélectionneur national Hervé Renard.

«Nous avions tous été critiqués après le premier match mais nous n'avions pas prêté attention à ces critiques et nous avons travaillé dur pour nous qualifier. Peu importe qui est le meilleur joueur, mais le plus important est que l'équipe gagne et se qualifie pour réaliser le rêve d'un peuple.» Mbarek Boussoufa

De son côté, le défenseur de l'équipe nationale marocaine Romain Saïss a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que les Lions de l'Atlas disputeront vendredi leur match contre le Bénin avec «le sérieux requis» et «sans pour autant sous-estimer l'adversaire» pour assurer la qualification aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

«Le Bénin qui s'est qualifié dans un groupe difficile, a pu marquer deux buts contre le Ghana (2-2) et donné du fil à retordre au Cameroun, champion en titre. Pour toutes ces raisons, on doit être vigilants et ne pas sous-estimer notre adversaire pour prétendre réaliser un bon résultat», a-t-il assuré.

Le milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers a estimé que la qualification du Bénin aux huitièmes de finale prouve que «c'est une bonne équipe qui dispose de bons éléments qui développent un jeu collectif». «Nous avons eu beaucoup de difficultés lors du 1er tour, mais nous sommes déterminés à atteindre l'objectif de qualification pour les quarts de finale» a-t-il soutenu, ajoutant que les Lions de l'Atlas devront être à la hauteur du challenge.