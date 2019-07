CAN 2019 : Maroc-Bénin, un match «important et difficile» selon Hervé Renard

Le sélectionneur national Hervé Ronard a souligné l'importance et la difficulté de faire face au Bénin, ce vendredi, en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

«C'est un match important et difficile mais nous pouvons gagner pour nous qualifier en quart de finale et réaliser ainsi le rêve de millions de Marocains», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tenue jeudi au stade Al Salam du Caire. «Nous sommes maintenant dans une compétition féroce et je vois le match contre le Bénin comme une finale car nous devons gagner et nous qualifier pour le tour suivant», a-t-il déclaré.

«Nous devons faire attention et éviter les erreurs et être prudent contre le Bénin, qui s'est qualifié dans un groupe difficile et qui jouera avec un très bon moral. Les joueurs sont prêts, ils font de leur mieux et je pense que nous pouvons obtenir un résultat positif.» Hervé Renard

Et de promettre que les Lions de l’Atlas retrouveront leur «concentration après tant de matchs afin d'éviter les surprises», évoquant des Écureuils qui se distinguent par une bonne défense.

Concernant la participation de Khaled Boutaib, le «Sorcier Blanc» a indiqué que l’attaquant «sera assis sur le banc et sera prêt à participer naturellement aux quarts de finale en cas de qualification».

Il a aussi commenté la prestation de la sélection nationale algérienne. «Je pense que, jusqu'à présent, l'Algérie a été la meilleure équipe de ce tournoi, notamment lors du match contre le Sénégal où ils ont très bien joué. L'entraîneur (Belmadi) a réussi à proposer un bon mélange qui n'est pas toujours facile en Algérie, il faut le féliciter», a déclaré Hervé Renard.