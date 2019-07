Bad Sebta : Une arme à feu et des sommes d’argent en devise saisies au poste-frontière

Les éléments de la brigade de contrôle conjointe de la douane et de la police opérant au point de passage de Bab Sebta ont saisi, jeudi, une arme à feu et près de 97 500 euros, a-t-on appris de source douanière.

Les éléments de cette brigade conjointe de la Direction générale de la Sûreté nationale et de l’Administration des douanes et impôts indirects ont saisi, suite à une fouille de routine, un pistolet chargé de cinq balles chez un citoyen belge, a indiqué la source à la MAP. Une fouille minutieuse des bagages de la personne concernée et de sa voiture immatriculée en France a permis de mettre la main sur une somme de 97 450 euro en billets de 100, 50 et 20 euros, outre un montant de 160 dinars tunisiens, a ajouté la même source.

Les sommes d’argent ont été dissimulées dans différents endroits de la voiture, et parmi les affaires du concerné, a précisé la source. La personne en question a été remise à la police judiciaire de Tétouan pour complément d’enquête sous la supervision du parquet général compétent.