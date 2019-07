Maroc : La misogynie décomplexée sur Radio Mars en temps de CAN 2019

Connu pour ses clashs et ses tirades polémiques sur les ondes de la chaîne sportive Radio Mars, le commentateur Adil El Omari a récidivé en toute impunité, ce jeudi sur les ondes, au cours de l’émission «Les savants de Mars» (sic).

Lisant les messages envoyés par les auditeurs à la fin de l’épisode d’aujourd’hui, il tombe sur celui d’une auditrice qui déplore que la seule consécration continentale des Lions de l’Atlas remonte aux années 1970 et que depuis le temps, l’équipe n’a plus autant donné même lorsqu’elle est soutenue en grande pompe et qu’elle promet de nouvelles consécrations. Un goût d’inachevé que l’auditrice exprime, à la veille d’un match qui opposera, vendredi, la sélection nationale au Bénin lors des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations en Egypte.

Prenant sa misogynie assumée à deux mains, l’animateur répond à l’auditrice en la sommant (à partir de 1:15:06) d’«aller cuisiner» ou «regarder Choumicha ou autre chose» et «rester loin du football». Si ces mots ont choqué une partie des auditeurs qui ont multiplié les réactions sur les réseaux sociaux, Adil El Omari n’en est pas à son premier dérapage du genre. En effet, son glissement au cours de l’émission d’aujourd’hui a déterré d’autres propos du commentateur, tenus durant deux précédentes émissions au moins, où le même vocabulaire revient dès qu’il s’agit d’un message d’une auditrice dont il ne partage pas le point de vue.

Alors que la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) contrôle les contenus diffusés notamment sur les ondes hertziennes pour assurer leur conformité à un discours non-discriminant et respectueux de la dignité des personnes, sans inégalité, le discours d’Adil El Omari n’a pour l'instant jamais fait l’objet de sanction de l’instance.