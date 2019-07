Maroc – Espagne : Un Forum d’investissement et d’affaires pour booster les échanges

Le Forum d’investissement et d’affaires a réuni un grand nombre d'entrepreneurs marocains et espagnols / Ph. Forum d’investissement et d’affaires

Les 2 et 3 juillet derniers, s’est tenu à Casablanca le Forum d’investissement et d’affaires Espagne-Maroc, avec l’idée de renforcer les relations économiques entre les deux pays, via la promotion des investissements, à l’initiative du Bureau économique et commercial de l’ambassade d’Espagne. En effet, le royaume ibérique est le principal partenaire économique étranger du pays.

Cette rencontre a permis la tenue de sessions plénières au sujet des opportunités d’investissement au Maroc, ainsi que des réunions entre des représentants d’entreprises espagnoles et marocaines pour la création de projets commerciaux et la mise en œuvre de partenaires entre les deux rives, notamment dans les domaines de l’industrie automobile, les transports, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire ou encore le tourisme.

Dans ce sens, un communiqué des organisateurs rappelle que le Maroc est la deuxième destination des exportations espagnoles hors UE, tandis que «la valeur des échanges entre les deux pays a doublé au cours des six dernières années». Selon la même source, «le Maroc représente actuellement la première destination des investissements espagnols en Afrique, avec un investissement accumulé de près de 1 500 millions d’euros, ce qui correspond à plus de 600 entreprises espagnoles présentes dans le pays et qui génèrent plus de 20 000 emplois directs».

Ce rendez-vous a eu lieu avec la participation du secrétariat d’Etat du commerce d’Espagne, l’ICEX Espagne Exportation et Investissements et les Bureaux économiques et commerciaux d’Espagne à Casablanca et à Rabat, la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE) et la Chambre de commerce en Espagne, en partenariat avec le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), conclut le communiqué.