Italie : Un Marocain arrêté lors d’un coup de filet contre la mafia ‘Ndrangheta

Les carabiniers de Milan ont procédé à l’arrestation de 34 membres de la mafia calabraise ‘Ndrangheta, dont un individu d’origine marocaine. Ce coup de filet est le fruit d’investigations coordonnées, depuis 2017, par la direction anti-mafia de la région de Lombardie sur la base de la plainte d’un promoteur lésé par les activités du clan.

Ce jeudi, l’Unione Sarda rappelle en effet cette bande se caractérise par sa forte présence dans le tissu économique local, son activité à Milan, à Varèse, ainsi que sa mainmise sur l’aéroport milanais de Malpensa et ses environs.

Les prévenus s’activaient particulièrement pour que les membres de l’organisation mafieuse s’accaparent les projets de commerce et de services en cours de mise en place dans les municipalités de la région comme dans l’enceinte de Malpensa. Selon le quotidien italien, ils ont notamment tablé sur la gestion déléguée des parkings autour de l’aéroport Malpensa Car Parking et Parking Volo Malpensa, ainsi que leur présence au sein de la société Star Parkings dont ils détiennent la moitié des actions.

Les retombées de ces affaires ont été investies en partie dans l’achat de restaurants et de terrains pour la construction d’autres espace de stationnement rattachés à l’aéroport. Ainsi, le juge d’instruction de Milan a ordonné la saisie de ces actifs dont la valeur atteint près de deux millions d’euros et le gel de l’ensemble des actions profitant au groupe, ajoute la même source.

Quant aux prévenus, ils sont poursuivis pour association à caractère mafieux, dommages causés par un incendie, extorsion de fonds, violences, blessures graves, menaces, séquestration et détention d’armes sans permis, mais aussi possession de drogue et de stupéfiants, fraude aggravée par des dommages à l’Etat et activité économique fictive.