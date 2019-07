Henley Passport Index : Le passeport marocain donne l’accès à 61 destinations sans visa

Basé sur des données exclusives de l'Association du transport aérien international (IATA), Henley Passport Index classe les passeports du monde en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder sans visa préalable. Mardi, l’entreprise britannique Henley & Partners a dévoilé une nouvelle édition pour la deuxième moitié de l’année en cours.

Ainsi, selon les données de l’IATA, le passeport marocain arrive à la 83e place, aux côtés du Bénin. Selon cet indice, qui s’est penché sur 199 passeports et 227 destinations, le passeport marocain permet à son détenteur de voyager dans 61 pays sans visa ou d'obtenir un visa une fois arrivé à ces destinations. Plus le nombre de pays sans visa est élevé, plus le classement du pays est élevé.

Le Maroc se classe 16ème en Afrique, derrière l’Afrique du Sud (54ème dans le monde) qui se place à la tête des pays du continent et dont le passeport donne accès à 99 destinations sans obligation d'obtenir un visa avant de voyager. Le champion africain est suivi du Botswana (64ème rang dans le monde et 82 destinations) et la Namibie (68e au niveau mondial et 76 destinations sans visa).

Le Maroc, deuxième au Maghreb

Au niveau du Maghreb, le Maroc arrive à la deuxième place derrière la Tunisie (77ème mondial) dont le passeport donne accès à 67 destinations. La Mauritanie, 86e mondial, arrive à la troisième place, son passeport donnant à son détenteur l’accès sans visa préalable à 58 destinations. Le passeport algérien, 4e au Maghreb, donne accès à 50 destinations, conférant à l’Algérie le 94ème rang mondial. Quant à la Libye (103ème rang mondial), son passeport ne permet l’accès qu’à 37 destinations sans visa préalable, poursuit le rapport.

L’indice de Henley & Partners est dominé par les passeports européens qui occupent les 20 premières places, bien que la tête du podium soit occupée par deux pays asiatiques. Ainsi, Singapour et le Japon arrivent premiers ex aequo, leurs passeports donnant accès à 189 destinations sans visa préalable. La Corée du Sud arrive en deuxième position, ex aequo avec l'Allemagne et la Finlande, (187 destinations), le Danemark, l’Italie et Luxembourg à la troisième (186 destinations) alors que la France, l'Espagne et la Suède occupent la quatrième place mondiale avec 185 destinations.

Le bas du classement est occupé par des pays asiatiques. Ainsi, le Pakistan se classant au 106ème rang avec 30 destinations, suivi de la Syrie (107ème, 29 destinations), l'Irak (108ème, 27 destinations) et l’Afghanistan (109ème, 25 destinations).

«Sauf quelques exceptions notables, les dernières évaluations de l'indice montrent que les pays du monde entier s’attendent de plus en plus à plus d’ouverture, ce qui reste essentiel au progrès économique et social», déclare Henry Kellen, directeur de Henley & Partners, dans un communiqué de l’entreprise britannique.