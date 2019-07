1983 : Quand Kadhafi tendait l’oreille à la version des Sahraouis pro-Maroc

Mouammar Kadhafi et le roi Hassan II au Maroc / DR

En se rendant aux Etats-Unis en mai 1982, le roi Hassan II tournait à son avantage la guerre au Sahara contre le Polisario. Les alliés du Front en étaient convaincus. Ils tentèrent dès lors un rapprochent avec le Maroc, d’autant qu’ils étaient persuadés que le bail des Républicains à la Maison blanche allait se prolonger au-delà de quatre années.

Après la rencontre sur la frontière maroco-algérienne du 26 février 1983 avec le président Chadli Benjedid, au tour de Kadhafi de lui emboîter le pas en effectuant une visite au royaume du 30 juin au 3 juillet 1983. Une proximité inimaginable auparavant entre deux leaders que tout ou presque séparait.



A Rabat le «guide» a été accueilli avec les honneurs mais surtout un agenda chargé de rendez-vous. Outre ses trois entretiens en tête-à-tête avec Hassan II, le palais mis à sa disposition avait vu défiler toutes les figures politiques et syndicales marocaines en bons termes avec la monarchie. Les ténors de l’opposition étaient appelés en renfort en vue de convaincre Kadhafi de revoir sa position sur le conflit du Sahara.

Quant Kadhafi rencontrait le père du chef du Polisario à Rabat

Le ministre de l’Intérieur Driss Basri n’a pas lésiné sur les moyens. Des notables sahraouis, dont les enfants et des proches étaient installés dans les camps de Tindouf et occupaient même des responsabilités au sein la direction du Polisario, ont été présentés à Kadhafi afin qu’il écoute leurs arguments sur la marocanité du territoire.

Le père de Mohamed Abdelaziz, alors chef du Polisario, était sur la liste des «invités» de Kadhafi. Tout un symbole. Avant cette date, le Libyen n’avait que la version de la direction des séparatistes à Tindouf, depuis 1972 lorsqu’il avait rencontré un groupe de jeunes sahraouis mené par un certain Mustapha El Ouali à Tripoli.

Pour Hassan II, la visite officielle fut un succès, lui permettant surtout de neutraliser le pouvoir de nuisance du colonel pendant au moins trois années. Autre motif de satisfaction, durant toute cette période, Mouammar Kadhafi a suspendu son aide financière et militaire au Polisario. L’aide de la Libye reprendra de plus belle en représailles à la rencontre, du 21 au 23 juillet 1986 à Ifrane, entre Hassan II et le Premier ministre israélien Shimon Peres.

Le répit de 3 ans aura permis au roi d’asseoir davantage sa victoire militaire au Sahara et d’effectuer une ouverture calculée vers son opposition. Deux membres de l’USFP integrèrent ainsi le gouvernement : Abderrahim Bouabid, ministre d’Etat et Abdelwahed Radi, ministre de la Coopération internationale.

Entre-temps le contexte international a changé. La chute du mur de Berlin, 9 novembre 1989, et la fin de la Guerre froide allait imposer au «guide» de rebattre ses cartes et de s'adapter au nouveal ordre mondial en se débarrassant du treillis du «révolutionnaire» pour des tenues royales.