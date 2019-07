Les facilités et avantages accordés par la réglementation des changes aux MRE

Dans le cadre du lancement de l’opération Marhaba 2019, l’Office des changes a publié ce mercredi une vidéo destinée à rappeler les avantages et les facilitations dont bénéficient les Marocains du monde.

Etant des Marocains, ils ont ainsi le droit d’«ouvrir, en toute liberté, un compte bancaire en dirham», «retirer de l’argent et le transférer à l’étranger», rappelle la vidéo. S’ajoute à cela la dotation touristique, qui peut être utilisée tout au long de l’année, ainsi que les crédits en dirham des banques marocaines.

Les MRE bénéficient aussi d’autres avantages. Ils peuvent ainsi rentrer au Maroc avec des montants en devise, que ce soit des billets de banques, des chèques ou autres. «Mais il faut effectuer une déclaration à la Douane si le montant est égal ou supérieur à 100 000 dirhams. La procédure peut aussi s’appliquer sur les montants inférieurs pour pouvoir transférer l’argent déclaré», souligne-t-on.

La même source évoque la possibilité d’ouvrir un compte bancaire en dirhams convertibles ou un compte en devise et la possibilité, entre autres, d’«effectuer en toute liberté des investissements en devise étrangère».

«La loi vous autorise aussi de transférer le prix de vente d’un bien et ses bénéfices à l’étranger. Vous pouvez aussi prendre un crédit pour acheter un bien ou le construire, à hauteur de 70% de la valeur du bien, si vous y contribuez à hauteur de 30% en devise.» Office des changes

Si un MRE souhaite s’installer au Maroc, l’Office des changes rappelle la nécessité de déclarer ses biens à l’étranger. Les Marocains du monde, dans ce cas, disposent d’une année pour effectuer cette déclaration, gratuite et qui peut être effectuée soit par internet soit dans l’agence de l’Office des changes, à compter de la date du retour. «L’Office met à votre disposition une panoplie d’avantages et de facilitations car vous contribuez au développement du Maroc», conclut la vidéo.