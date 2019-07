Pays-Bas : Wilders s'attaque au Maroc sur un autre front parallèlement à son procès  

Le dirigeant du Parti néerlandais pour la liberté (PVV), Geert Wilders n’en finit pas de provoquer la diaspora marocaine établie aux Pays-Bas. Alors que son procès en appel s’est poursuivi mardi, le leader du parti d’extrême-droite a choisi Twitter pour s’attaquer hier à ce qu’il considère comme problème au niveau des piscines municipales aux Pays-Bas.

«Nous voulons récupérer nos piscines !», écrit-il sur une photo montrant un drapeau du Maroc au fond d’une piscine. Et d’appeler à l’arrêt de la «terreur» dans les piscines. Un post qui n’a pas manqué de déclencher une vague de soutien de la part des internautes partisans du PPV. Certains exprimant clairement leur accord avec le message de Geert Wilders.

We willen onze zwembaden terug!



Weer veilig voor onze vrouwen en dochters.



Pak het overlastgevende tuig eindelijk eens keihard aan!



Stop de #zwembadterreur !! pic.twitter.com/stByjgVZa9 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 2 juillet 2019

Cette nouvelle sortie médiatique, qui ne manquera pas de susciter une vague d’indignation de la part des Néerlando-marocains et les Néerlandais d’origine marocaine, intervient alors que le ministère public a réitéré mardi, lors de son dernier plaidoyer d'au moins 8 heures, sa demande de condamner l’homme politique à une amende de 5 000 euros, rapportent les médias néerlandais Algemeen Dagblad (AD) et NU.nl. Le ministère public a aussi estimé que le dirigeant du PVV a incité à la haine et à la discrimination dans sa déclaration offensante, affirmant que les propos de Wilders «faisaient mal aux cœurs des gens» et «dépassaient les limites légales et la décence».

Mais il faudra du temps pour la condamnation en appel du leader du PPV. Son avocat aura l'occasion de le défendre le 3 septembre alors que la décision du tribunal est prévue pour le 11 octobre prochain.