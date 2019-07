Droit de grève : La CGEM affirme son «soutien total» au projet de loi

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a affirmé ce mercredi son «soutien total au projet de loi sur la grève déposé au parlement par le gouvernement». «La Confédération soutient également la consultation de ce projet de loi avec les partenaires sociaux», affirme le patronat en réaction à un article de presse publié ce mercredi par le journal Al Massae et repris par nos confrères du 360.

Ainsi, le patronat tient également à rappeler que ce projet de loi constitue un «point primordial et un engagement majeur du gouvernement et des partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social tripartite formalisé par la signature de l’accord social par le gouvernement, la CEGM et les syndicats, le 25 avril 2019».

Dans son édition d’aujourd’hui, le journal arabophone a indiqué que la CGEM «s’oppose», tout comme les syndicats, au projet de loi régissant le droit de grève. Citant des sources autorisées, le journal rapporte que «le patronat cherche à faire pression sur ses partenaires pour amender certains articles relatifs au contrat de travail (CDD et CDI)». «[Le patronat] a conditionné l’entame de négociations sur ce texte par l’amendement de certains articles du code du travail relatifs notamment à la nature du contrat de travail [et] cherche à faire pression sur ses partenaires en émettant des conditions ‘‘prohibitives’’ dans le but d’obtenir un accord sur le CDD et de rendre plus flexible le CDI», a précisé le média, cité par Le 360. Des informations qui s'avèrent «erronées» selon la CGEM.

Pour rappel, le projet de loi élaboré par le précédent exécutif avait été rejeté par les syndicats, qui avaient critiqué un texte qui contraint l’exercice d’un droit constitutionnel. Hier, le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim a tenu deux rencontres avec des représentants de syndicats pour le projet de loi qui se trouve actuellement en discussion à la Chambre des représentants.