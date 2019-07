France : Mounir Mahjoubi renonce à la mairie de Paris et rallie Cédric Villani

L’ancien secrétaire d’Etat au Numérique, Mounir Mahjoubi, renonce finalement à être candidat à l’investiture de La République en Marche (LREM) dans le cadre des prochaines élections municipales, qui auront lieu à Paris en 2020, a-t-il indiqué ce mercredi au journal Le Parisien.

Il annonce par ailleurs rallier le député de l’Essonne et mathématicien Cédric Villani, moins d’une semaine avant l’audition des cinq prétendants à l’investiture LREM (Antonio Duarte, Benjamin Griveaux, Anne Lebreton, Hugues Renson et Cédric Villani) par la commission nationale d’investiture (CNI) d’En Marche le 9 juillet prochain.

«Je connais Cédric depuis très longtemps. Ces derniers mois, à l’occasion de la campagne pour les élections municipales, on a eu l’occasion de se rapprocher, de formuler des propositions qui étaient très souvent convergentes. Cet ensemble de propositions a un nom : c’est l’écoprogressisme et c’est le seul projet qui peut nous permettre de battre Anne Hidalgo. Comme on porte les mêmes valeurs, il ne fallait pas gâcher les choses et être capable de les faire entendre le plus fort possible», a-t-il déclaré au Parisien.