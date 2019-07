Le Franco-marocain Rachid Alioui signe à SCO d'Angers pour trois saisons

L'attaquant franco-marocain Rachid Alioui et Saïd Chabane, président de l'Angers Sporting Club de l'Ouest. / Ph. Twitter

Après trois saisons passées à Nîmes, l'attaquant franco-marocain Rachid Alioui va bien poursuivre sa carrière à Angers. C’est ce que rapporte mardi L’Equipe, confirmant ainsi une information annoncée début juin.

Ainsi, le club angevin a officialisé ce lundi son arrivée pour trois ans. Alioui, âgé de 27 ans, était arrivé en fin de contrat dans le club gardois. Il avait inscrit 5 buts en L1 la saison passée après avoir terminé deuxième meilleur buteur de L2 derrière son coéquipier Umut Bozok en 2017-2018 avec 17 buts.

«Je suis très heureux de vous annoncer le nom de la première recrue scoïste. Rachid Alioui nous rejoint pour trois saisons. Bienvenue», a réagi lundi Saïd Chabane, président de l'Angers Sporting Club de l'Ouest (SCO d'Angers).

L’attaquant franco-marocain, qui intègre ainsi l'équipe française entrainée par Stéphane Moulin, avait raté le début de la saison 2018-2019 en raison d'une blessure à l'ischio-jambier. Mais il s’est rattrapé dès son retour à Nîmes avec cinq buts en 31 sorties.

«Rachid est né et a débuté le football à la Rochelle d'où il est ensuite parti pour rejoindre l'EA Guingamp en 2009, pour terminer sa formation. Il intègre le groupe professionnel de Jocelyn Gourvennec pour la préparation de l'été 2011, à 19 ans», rappelle le site officiel de SCO d'Angers, qui annonce aussi la nouvelle.

Avec Guingamp, pendant 4 saisons, le Franco-marocain, né de parents originaires de Tanger et Casablanca au Maroc, avait participé notamment à la remontée de ce club dans l’élite, avant de partir en prêt à Laval. «Chez les Tangos, il inscrit 8 buts et offre 3 passes décisives en 33 matchs. Puis il est transféré au Nîmes Olympique et poursuit sa progression impressionnante», conclut la même source.