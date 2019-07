Libye : Au moins 40 migrants détenus meurent dans l'explosion d'un hangar

Une quarantaine de migrants ont été tués et plus de 70 autres blessés à la suite d’une frappe aérienne qui a visé un hangar servant de centre de détention dans la banlieue de Tripoli. Selon Osman Ali, porte-parole, ce bilan reste provisoire et pourrait s’alourdir, surtout que l’espace atteint de plein fouet renfermait 120 étrangers dont les nationalités ne sont pas encore connues.

Depuis les lieux du carnage, l’AFP a décrit plusieurs corps déchiquetés par la déflagration et d’autres blessés gisant sur le sol du hangar, tandis que les secours cherchent d’éventuels survivants sous les décombres et les ambulances se précipitent pour venir en aide aux victimes. Alors que les responsables du centre attribuent ce raid aux forces de Khalifa Haftar, qui tentent de s’emparer de la capitale libyenne, un communiqué du gouvernement d’union nationale (GNA) a dénoncé «un crime odieux», qualifiant Haftar de «criminel de guerre» derrière cette attaque «préméditée».

En effet, cette dernière n’a pas été revendiquée, mais des médias du maréchal font état, depuis mardi soir, d’une «série de raids aériens» dans la région de Tripoli où les sites militaires du GNA sont souvent attaqués par les milices de Haftar. Egalement cité par l’AFP, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) se dit «extrêmement préoccupé» par cette récente frappe visant cette fois-ci des migrants. Justement, leur reconduction vers la Libye depuis la mer Méditerranée est contestée par les agences onusiennes, considérant que les instabilités politiques que traverse le pays ne permettent pas de garantir sécurité et abri sûr à ces ressortissants.