Libye : Un Marocain parmi la quarantaine de migrants morts dans l’explosion d’un lieu de détention

Au moins 44 migrants selon la Mission d’appui de l’ONU en Libye (MANUL) ont été tués, parmi eux un Marocain, et plus de 130 autres ont été blessés à la suite d’une frappe aérienne qui a visé un hangar servant de centre de détention des étrangers dans la banlieue est de Tripoli. Au cours d’une conférence de presse tenue ce mercredi après-midi, le porte-parole la diplomacie au sein du gouvernement d’union nationale (GNA), Mohamed Kablawi, a confirmé les nationalités des morts ajoutant que figurent parmi eux également un Tunisien et un Bangladais.

De son côté, le consulat du Maroc à Tunis a annoncé, dans un communiqué parvenu à Yabiladi, avoir pris contact avec les autorités libyennes au sujet des ressortissants marocains qui se seraient trouvée sur les lieux de l’attaque. Plus tôt dans la journée, Osman Ali, porte-parole des secours sur place, a indiqué que ce bilan restait provisoire et pourrait s’alourdir, surtout que l’espace atteint de plein fouet renfermait une centaine de ressortissants issus du Maroc, de Tunisie, du Mali, de Nigeria, de Côte d’Ivoire et de Bangladesh selon la MANUL.

Depuis les lieux du carnage, l’AFP a décrit plusieurs corps déchiquetés par la déflagration et d’autres blessés gisant sur le sol du hangar, tandis que les secours cherchent d’éventuels survivants sous les décombres et les ambulances se précipitent pour venir en aide aux victimes. Alors que les responsables du centre attribuent ce raid aux forces de Khalifa Haftar, qui tentent de s’emparer de la capitale libyenne, un communiqué du gouvernement d’union nationale a dénoncé dès ce matin «un crime odieux», qualifiant Haftar de «criminel de guerre» derrière cette attaque «préméditée».

En effet, cette dernière n’a pas été revendiquée, mais des médias du maréchal font état, depuis mardi soir, d’une «série de raids aériens» dans la région de Tripoli où les sites militaires du GNA sont souvent attaqués par les milices de Haftar. Egalement cité par l’AFP, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) se dit «extrêmement préoccupé» par cette récente frappe visant cette des migrants. Justement, leur reconduction vers la Libye depuis la mer Méditerranée est contestée par les institutions onusiennes, considérant que les instabilités politiques que traverse le pays ne permettent pas de garantir sécurité et abri sûr à ces ressortissants.

La région de Tripoli accueille des centaines de migrants qui se retrouvent otages des conflits que connaît la Libye. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’ils sont ciblés par des attaques, n’éparnant pas les femmes, les enfants et les nourissons parmi ces ressortissants.