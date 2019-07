Maroc : L’Espagnol Mediapro sélectionné comme fournisseur de la VAR

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a choisi Mediapro comme fournisseur du système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour la Botola Pro League et la Coupe du Trône du Maroc pour les quatre prochaines saisons. C’est ce qu’indique mardi un communiqué de l’entreprise espagnole Mediapro.

«Avec ce choix, la Fédération royale marocaine de football montre sa confiance dans l'expérience du groupe Mediapro pour la mise en œuvre de la VAR lors de la meilleure compétition nationale du continent africain selon le classement de l'International Federation of Football History & Statistics (IFFHS)», poursuit le communiqué.

Celui-ci rappelle la «croissance imparable» du football marocain, tout en notant que le groupe espagnol est le «fournisseur officiel de la technologie VAR pour les compétitions de ligues officielles en Espagne, au Portugal, en Grèce, au Mexique, au Chili et aux Émirats arabes unis». De plus, Mediapro «est également le fournisseur du service d'arbitrage vidéo pour certaines des plus importantes compétitions continentales du monde, tant au niveau des clubs que des pays, avec la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa América ou la Coupe d'Afrique des Nations», conclut le communiqué.

Pour rappel, en février dernier, la FRMF avait organisé une rencontre de communication entre le corps arbitral marocain et les présidents et entraîneurs des clubs de la Botola Pro Maroc Télécom pour annoncer que la technique de l’assistance vidéo (VAR) fera son entrée en Botola Pro dès la saison prochaine. Une introduction destinée à mettre fin aux polémiques liées à l’arbitrage.