Tunis : Un kamikaze actionne sa bombe dans une banlieue densément habitée

Activement recherché depuis le dernier double attentat de Tunis ayant visé la garde nationale le 27 juin dernier, un individu a actionné sa bombe, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le gouvernorat d'Ariana relevant du Grand-Tunis.

L'explosion a eu lieu dans une banlieue densément habitée à l'issue d'une course poursuite, sans pour autant faire de victimes, selon l’agence de presse tunisienne TAP qui cite des témoins oculaires. Plus précisément, cet attentat-suicide a eu lieu vers 21h30 au croisement des routes reliant les cités Intilaka à Ettadhamen, a précisé la même source.

Jeudi dernier, deux kamikazes se sont fait exploser dans le centre-ville tunisois, le premier près d'une patrouille fixe de la garde nationale au niveau de l'avenue Habib Bourguiba et le second à l'entrée de la caserne qui centralise différents services policiers de la garde nationale. Ce double attentat qui a fait un mort au sein des forces de l'ordre et huit blessés a été revendiqué par le groupe terroriste Daech.