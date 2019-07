Installation de la Marocaine Najat M'jid en tant que nouvelle Représentante du SG de l’ONU

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a procédé, mardi à New York, à l’installation de la Marocaine Najat Maalla M’jid en tant que sa nouvelle Représentante spéciale sur la violence à l’encontre des enfants, avec grade de Secrétaire général adjoint.

Nommée à ce poste le 30 mai dernier, Najat Maalla M’jid succède à la Portugaise Marta Santos Pais qui était depuis 2009 le premier Représentant spécial de l’ONU sur la violence à l’encontre des enfants.

Médecin pédiatre, Najat Maalla M’jid a consacré sa vie, au cours des trois dernières décennies, à la promotion et à la protection des droits des enfants. Elle était ainsi chef du département de pédiatrie et directrice de l'hôpital Hay Hassani mère et enfant de Casablanca, et est membre du Conseil national des droits de l'homme (CNDH) et fondatrice de l’association Bayti.

De 2008 à 2014, elle a occupé le poste de Rapporteur spécial des Nations-Unies sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle est également expert-conseil pour des projets, stratégies et politiques nationaux et internationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’enfant.

Najat M’jid est titulaire d’un doctorat en médecine générale de la Faculté de médecine de Rabat et d’une maîtrise en droits de l’homme de l’Institut des droits de l’homme de Genève. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions pour son engagement sans faille en faveur de la protection des droits de l'enfant.