CAN 2019 : Renard insatisfait de la prestation des Lions face aux Bafana Bafana

Même si les Lions de l’Atlas, qualifiés pour le prochain tour de la CAN 2019, ont arraché trois points grâce à leur victoire contre l’Afrique du Sud, le résultat ne satisfait guerre Hervé Renard. Lundi soir, lors d’une conférence de presse suivant le match des Lions, le sélectionneur national a estimé que les collègues de Medhi Benatia n’ont joué que 45 minutes. «Je pense qu’on est rentré à la mi-temps. C’est-à-dire que nous avons joué 45 minutes aujourd’hui. En première mi-temps, nous sommes sortis avec le cigare», a-t-il déclaré. Il a aussi défendu le jeu de l’équipe sud-africaine.

«Je pense que vous êtes assez sévère avec cette équipe d’Afrique du Sud, parce que moi j’ai trouvé qu’elle avait de très bons principes. Bien sûr, comme le coach l’a dit, elle était dans une équation où il fallait qu’elle attaque mais de façon mesurée car elle sait qu’on peut être redoutable dans les comptes. Mais elle l’a bien fait, notamment avec beaucoup de joueurs à l’intérieur. Moi j’ai beaucoup aimé cette équipe.» Hervé Renard

Pour le «Sorcier Blanc», «cette équipe ne mérite pas les seuls trois points qu’elle a aujourd’hui».

Au micro de BeIn Sports, quelques minutes après le match, Hervé Renard a déclaré que «le seul regret, c’est d’avoir commencé le match à la mi-temps». «On aurait pu être sanctionnés au bout de 45 minutes, on a joué avec le feu», a-t-il déploré. «On est rentré trop sûrs de nous et on n’a pas respecté cette équipe, il faudra s’en souvenir», avertit-il.

Lundi, le Maroc a battu l’Afrique du Sud par un but à zéro. Tête du groupe D avec trois victoires et 9 points, le Onze national est qualifié pour les 8e de finales de la CAN.