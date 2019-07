Paris : Un restaurateur dénonce l’état de délabrement du quartier de la Goutte d’Or

A Paris, dans le quartier de la Goutte d’Or, un restaurateur s’est résigné à fermer son établissement, véritable institution dans le quartier depuis près de cinquante ans, indique Le Monde. Karim Drif dénonce ainsi l’insécurité qui règne dans ce quartier : «Ce qui s’y passe et ce que l’on y subit au quotidien est irréel», dénonce-t-il.

Le 9 juin dernier, il a adressé un mail aux élus, associations et riverains du quartier. Dans ce long message, il décrit un quartier devenu invivable : mineurs isolés et ultraviolents, trafics en tout genre, agressions, dégradations et saleté de la voie publique. «Ce qui s’y passe et ce que l’on y subit au quotidien est tout simplement irréel depuis tant d’années avec bien évidemment une dégradation ces derniers mois. On ne peut pas dire qu’il n’y ait pas eu de mobilisations, pétitions, mails envoyés, réunions à gogos... mais on est tous à dire la même chose : la situation est plus que compliquée», écrit-il notamment.

Il évoque ainsi les nombreux migrants qui dorment sous les métros ou dans des squares. «Ce ne sont pas eux que j’accuse. Que voulez-vous qu’ils fassent ? Ils sont vulnérables», dit-il au journal Le Monde. En 2017, son bistrot a été cambriolé pour la première fois. D’après Karim Drif, les coupables sont des «mineurs isolés», ces enfants marocains livrés à eux-mêmes. «Ils ont même dévalisé le salon de coiffure du chibani ! A 5 euros la coupe, il n’y avait pas grand-chose à prendre pourtant…»

Dans son mail, il déplore également l’inertie des responsables politiques locaux : «Nos élus, pouvoirs publics et autorités (même si certains policiers sont du même avis que nous) continuent de se rejeter la faute et/ou de se satisfaire du peu d’actions faites… afin de se donner de la valeur en vue des élections municipales à venir.»