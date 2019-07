Enfants de Douar Ait Baaziz : La promesse de Benatia a été tenue

Faisant suite à sa promesse de prendre en charge l’équipement nécessaire pour permettre aux enfants de Douar Ait Baaziz (région de Taza) de suivre les matchs des Lions de l’Atlas, le capitaine des Lions de l’Atlas, Medhi Benatia n’a pas tardé à réagir.

Après avoir été en contact avec les enfants, El capitano a tenu sa promesse, en envoyant une télévision, un décodeur et un accès à BeIn Sports, d’après les photos partagées sur Twitter. Et en bonus, des tenus du Onze national pour les enfants du douar ayant ému les internautes ce weekend.

«Après la photo virale des enfants ruraux marocains qui regardaient leur équipe nationale, le capitaine marocain Medhi Benatia était en contact avec les enfants et les a surpris avec ce beau cadeau», indique-t-on sur le réseau social. «Un beau geste qui montre à quel point les joueurs marocains sont très proches de leurs fans.»

After the pic that went viral of rural morrocan Kids watching their national team, Morocco's capitain @MedhiBenatia was in contact with the kids and surprise them with this beautiful gift



Great gesture shows how Moroccan players are very close to their fans#MondayMotivation pic.twitter.com/eF6LNZOian