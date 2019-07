Islam de France : Les préfets sollicités pour faciliter l’émergence d’instances départementales

Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner demande aux préfets «d’accompagner l’émergence de structures départementales des acteurs du culte musulman», lit-on dans une circulaire que le journal régional La Voix du Nord a pu consulter.

En fin d’année dernière, les assises territoriales de l’islam en France, organisées par la préfecture, avaient souligné les attentes à l’égard d’une structuration à l’échelle départementale du culte musulman. «Des structures de coordination (…) ont ainsi commencé à se mettre en place au cours des dernières années», note la circulaire, qui devait être envoyée à tous les préfets, lundi. Et d’ajouter : «Elles partagent l’ambition de fédérer l’ensemble des lieux de culte d’un département autour de valeurs communes et de l’attachement aux principes et aux valeurs de la République, ainsi que celle de devenir des interlocuteurs réguliers des pouvoirs publics.»

D’ici septembre, le ministère de l’Intérieur demande ainsi aux préfets de «susciter, de favoriser et d’aider à la formalisation des projets, en accueillant et en conseillant les acteurs». Des acteurs que les préfets devront avant tout identifier, tout en s’assurant qu’ils «reconnaissent et respectent les lois et valeurs de la République».

«La laïcité, c’est accompagner la pratique d’une religion. Le paradoxe actuel, c’est que des pays étrangers interviennent dans le financement et l’organisation de l’islam, on ne peut donc s’en désintéresser. Les préfets me feront remonter des propositions en septembre, puis ils réuniront avant la fin de l’année de nouvelles assises», a déclaré Christophe Castaner à La Voix du Nord.