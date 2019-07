Espagne : Un réseau polonais envoyant des véhicules volés au Maroc démantelé

La police nationale espagnole a démantelé, dimanche à Madrid, une organisation criminelle active dans le trafic illicite de véhicules. Ses membres transféraient ces véhicules dans la région de Gibraltar et de Malaga avant de les vendre à des citoyens marocains, rapporte le média El Faro de Ceuta.

Les détenus, neuf personnes de nationalité polonaise et appartenant tous à la même famille, auraient également utilisé les voitures volées pour le trafic de drogue entre le Maroc, l'Espagne et la Pologne.

La police espagnole a saisi jusqu'à deux SUV dans la province de Malaga, où ils avaient été emmenés par des chauffeurs que l'organisation avait embauchés.

L’opération, menée dans les localités d’Alcorcón et de Valdemoro à Madrid et dans la commune de Toledo à Ocaña, a eu lieu ce dimanche et a été coordonnée par la police nationale en collaboration avec l’attaché d’Espagne en Pologne.

Cette organisation, qualifiée de «parfaitement structurée» par la police, serait responsable de 15 vols de véhicules et d'une perte économique pouvant aller jusqu'à 600 000 euros. Après les perquisitions dans les maisons et les entrepôts, les enquêteurs ont découvert, outre de nombreuses pièces de véhicules, des plaques d'immatriculation falsifiées et de faux documents.

L'enquête est toujours ouverte et la police nationale, avec la collaboration de son homologue polonaise, n'exclut pas de nouvelles arrestations.