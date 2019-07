Maroc : Découverte inédite d’œufs d’autruche d’Afrique du Nord à Bir Anzarane

Trois œufs intacts d’autruche d’Afrique du Nord ont été découvert par des chercheurs près de Bir Anzarane, dans la région d’Oued Ed-Dahab (sud du Maroc). Cette trouvaille relayée il y a trois jours à peine remonte à la mi-mai dernier, lorsque Mohammed Fathi, membre de l’association Nature Initiative, a retrouvé les trois œufs à Taguerzimt.

Selon Maghreb Ortnitho, les œufs en bon état étaient enfouis dans le sol et découvert par hasard par Mohammed Fathi, au cours d’une inspection de routine. Le fait est inédit à plusieurs égards et l’association Nature Initiative le souligne, indiquant que c’est pour la première fois que des œufs d’autruche aussi bien conservés sont découverts.

En effet, l’autruche nord-africaine a été très présente dans la région, entre les années 1940 et 1950, mais elle a fini par s’éteindre à cause de sa surexploitation locale et à des fins de médecine traditionnelle. Sa dernière nidification observée à Oued Ed-Dahab remonte aux années 1960.

Dans l’espoir de redonner vie à cette espèce, un partenariat liant cette association, l’Administration forestière marocaine et les représentants locaux les habitants a permis la mise en place d’une réserve à Safia. Il s’agit de la première phase de réintroduction des autruches dans leur milieu naturel dans la région.