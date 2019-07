Activistes sahraouis arrêtés : Après l’ambassade d’Espagne à Alger, Podemos sollicité

Après la missive du 24 juin destinée au consulat général d’Espagne à Alger, l’Association sahraouie de défense des droits de l’Homme (ASADEH) a sollicité ce lundi 1er juillet une intervention du leader du Podemos en faveur des trois activistes sahraouis.

L’ONG demande, dans une lettre ouverte adressée à Pablo Iglesias, de l’aider à «déterminer le lieu de détention» de Moulay Abbad Bouzeid, Fadel Breika et Mahmoud Zeidan, et «qu’ils soient libérés immédiatement et sans condition».

Le message rappelle au chef de la formation d’extrême gauche que «le seul crime» que les trois opposants «ont commis est de faire usage de la liberté d’expression pour dénoncer pacifiquement la corruption de certains dirigeants et d’avoir une opinion politique différente de celle de la direction du Polisario dont certains membres font l’objet d’une enquête du tribunal de l’Audience nationale pour crime contre l’humanité», lit-on dans la lettre.

L’ASADEH fait référence notamment à sa plainte déposée en Espagne en décembre 2007 contre Brahim Ghali. Celle-ci avait été réactivée en novembre 2016 après l’annonce du déplacement du chef du Polisario à Barcelone pour assister à la réunion annuelle des associations européennes partisanes du Front.

On apprend que l’ONG compte frapper également aux portes du PSOE et de Ciudadanos.