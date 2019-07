Casablanca : Arrestation d'un individu pour trafic d'ecstasy

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont procédé, dimanche, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, à l'arrestation d'un individu aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de possession et trafic de comprimés d'ecstasy.

Le mis en cause, âgé de 25 ans, a été interpellé à son arrivée à la gare Casa-voyageurs à bord d'un train en provenance de la ville de Tanger, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir que les fouilles effectuées dans ses bagages ont permis la saisie de 10 000 comprimés d'Ecstasy, en plus d'une arme blanche de grande taille, une bombe lacrymogène et une somme d'argent issue de ses activités criminelles, saisis à l'intérieur d'une voiture de location qu'il avait stationnée devant la gare.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, en vue d'identifier d'éventuels complices, selon la même source.