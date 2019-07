Maroc : L’espoir d’un jeune qui se bat contre le cancer pour rejoindre la police

Depuis la fin de la semaine, des photos circulent sur Twitter montrant Saad, un petit garçon qui lutte contre son cancer et qui ambitionne un jour de rejoindre la police. Sur la page officielle de la Direction générale de sûreté nationale (DGSN), on voit la fierté de celui-ci lors d’une visite guidée dans les locaux de la préfecture de police de Rabat, en guise d’encouragement à tenir à la vie et à ses rêves.

Cette «initiative humaine» consolide «les valeurs de l’ouverture et de la police citoyenne», écrit la DGSN sur sa page.