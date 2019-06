CAN 2019 : Hervé Renard vise une victoire face à l'Afrique du Sud

Le sélectionneur du Onze national, Hervé Renard, a affirmé que ses poulains iront chercher la victoire face à l'Afrique du Sud, ce lundi pour le compte de la dernière journée (groupe D) de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019). Les Lions de l'Atlas vont jouer pour gagner et confirmer le niveau de jeu qu'ils ont jusque-là développé dans la compétition, a dit le technicien national en conférence d'avant-match.

«L'Afrique du Sud aura besoin de gagner pour préserver ses chances d'aller en huitième de finale. Le match sera très difficile, mais nous devons gagner et maintenir le bon niveau de jeu développé depuis le début de la CAN», a-t-il ajouté. «Je garde de bons souvenirs face à l'Afrique du Sud quand j'étais entraineur de la Zambie. Les Bafana Bafana sont une jeune équipe qui compte de très bons joueurs (...) Nous devons respecter l'adversaire pour pouvoir remporter la victoire», a poursuivi Hervé Renard.

«Notre objectif est de finir en tête du groupe pour se qualifier et viser le titre après. Cela n'aura lieu qu'à travers le travail dur et la concentration», a souligné le sélectionneur national. Répondant à une question sur les meilleures sélections de la CAN 2019, il a relevé que le Madagascar, le Zimbabwe et l'Algérie ont proposé un bon football. Idem pour le Nigeria qui totalise six points en deux matches.

La sélection marocaine s'est qualifiée aux huitièmes de finale de la CAN Egypte 2019, après avoir battu (1-0) la Côte d'Ivoire, en match disputé vendredi au Caire.