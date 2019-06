Sidi Ifni : Inauguration d'un nouveau centre universitaire de recherches

Le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, a inauguré, samedi à Sidi Ifni, le centre universitaire de recherches universitaires sur les produits du terroir relevant de l'Université d'Ibn Zohr d’Agadir.

Il a également lancé la licence professionnelle en gestion du tourisme et en ressources humaines pour la prochaine année universitaire 2019/2020, à l'occasion du 50e anniversaire de la récupération de Sidi Ifni, en présence notamment du secrétaire d'Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi, du wali de la région de Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay, du gouverneur de la province de Sidi Ifni, Hassan Sedki, du président de l'Université Ibn Zohr, Omar Hali, ainsi que du directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation, Abdallah Bouarfa.

Le lancement de la licence professionnelle à Sidi Ifni s'inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l'Office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) dans les provinces du Sud et l’Université Ibn Zohr, avec l’appui du ministère de tutelle, conformément aux Hautes directives royales visant à établir des ponts du savoir entre l’université et l’institution de formation et à les adapter au niveau des aspirations et des attentes des jeunes.

Cette initiative fait partie aussi de la feuille de route portant sur l’amélioration de la qualité de la formation et la facilitation de l'intégration entre éducation nationale et formation professionnelle, l'objectif étant de faire de la formation professionnelle un enseignement public du cycle primaire à la licence professionnelle.