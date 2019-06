Tanger : Arrestation après une tentative de braquage d'une agence de transfert de fonds

Les éléments du district provincial de police de Béni Makada à Tanger ont procédé, samedi, à l'arrestation d'un jeune homme de 22 ans soupçonné d'être impliqué dans une tentative de braquage d'une agence de transfert de fonds.

Le suspect, qui était accompagné de deux autres complices, a été pris en flagrant délit de tentative de vol avec violence à l'intérieur d'une agence de transfert d'argent, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir qu'un employé de l'agence a été légèrement blessé dans la tentative de vol.

Selon la même source, les deux complices ont réussi à prendre la fuite et les recherches sont en cours en vue de les identifier et de les interpeller. L'homme arrêté a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent et ce, en vue d'élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire.