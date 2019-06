Etats-Unis : Trois individus plaident coupables pour planification d’un attentat anti-musulman

Trois jeunes hommes ont plaidé coupable, vendredi, aux accusations de terrorisme en lien avec un attentat déjoué visant la communauté musulmane d’Islamberg dans le comté de Delaware, à New York. Citant la porte-parole du procureur du comté de Monroe, Calli Marianetti, CNN indique que Vincent Vetromile (20 ans) a en effet plaidé coupable de possession criminelle d’une arme servant à commettre des actes de terrorisme. Andrew Crysel (19 ans) et Brian Colaneri (20 ans) ont également plaidé coupables de complot constituant un crime terroriste.

Vetromile risque une peine de prison d’au moins sept ans. Quant à Crysel et Colaneri, ils risquent douze ans de réclusion, selon Marianetti, citée par la même source. Par ailleurs, des accusations ont été portées contre un quatrième suspect, un mineur de 16 ans, arrêté en janvier dernier à New York avec les trois autres prévenus. Il est également poursuivi pour avoir fabriqué des bombes artisanales et planifié d’attaquer la communauté d’Islamberg, qui compte des centaines de musulmans américains.

La CNN indique que l’enquête a commencé par le signalement d’un élève dans l’établissement du mineur impliqué, après que ce dernier a fait des commentaires évoquant «un prochain tireur de l’école», ce qui a permis de remonter le réseau des quatre individus. Suite aux perquisitions, 23 armes à feu et trois engins explosifs ont été découverts en possession des quatre prévenus, ainsi que des documents faisant allusion à un projet d’attentat contre Islamberg.

Alors que des investigations supplémentaires sont en cours concernant l’adolescent, le verdict à l’encontre de Vincent Vetromile, d’Andrew Crysel et de Brian Colaneri devra être rendu le 8 août prochain.