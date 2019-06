Migration : L’ONU s’inquiète des morts et des disparitions quotidiennes des enfants

Près de 1 600 enfants ont été donnés pour morts ou disparus entre 2014 et 2018, soit en moyenne un par jour, tandis que plusieurs autres cas ne sont pas enregistrés. C’est ce que révèle, vendredi, un rapport de l’ONU intitulé «Fatal Journeys 4». Ce document est produit par le Centre mondial d’analyse des données sur les migrations de l’Organisation internationale pour les migrations (GMDAC), en collaboration avec l’UNICEF. Il alerte sur l’urgence d’améliorer le dispositif de collecte de données sur les décès et les disparitions de migrants, notamment les enfants.

Cité dans une note d’information à ce sujet, Frank Laczko, directeur du Centre, déplore en effet «le manque de données sur l’âge, les caractéristiques et les vulnérabilités des enfants migrants disparus» qui cause «de graves lacunes en matière de protection» rendant «très difficile de créer des programmes et des politiques visant à les protéger». Selon la même source, l’OIM signale qu’en quatre ans, sur un total de 32 000 décès de migrants, plus de la moitié sont morts ou ont disparu en Méditerranée, alors que près des deux tiers de ces victimes n’ont pas été retrouvés.

Ainsi, l’ONU lance un appel pour améliorer la centralisation des données et la protection des enfants migrants, au moment où de récents rapports associatifs ont alerté sur cette problématique, encore peu évoquée dans les politiques migratoires des pays concernés. Pour le cas de la Méditerranée uniquement, les chiffres de l’ONG espagnole Caminando Fronteras indiquent que près de 80% des morts ou disparus dans leur tentative de traversé entre le Maroc et l’Europe restent non-identifiables, faute d’un protocole institutionnalisé pour les reconnaître.

En mars dernier, la Plateforme nationale de protection des migrants (PNPM) a publié un premier rapport sur les dysfonctionnements de l’identification des migrants morts en mer, recueillis par les hôpitaux, les morgues et les services de police ou de la protection civile relevant des autorités marocaines dans le nord et le nord-est du pays. Il fait état des mêmes statistiques rendant difficile la reconnaissance de ces personnes.