Maroc : La 16e édition du festival Timitar d'Agadir attendue en juillet

La ville d'Agadir abrite, du 3 au 6 juillet prochain, la 16e édition du festival Timitar Signes et Culture, sous le thème «Les artistes amazighes accueillent les musiques du monde». La rencontre prévoit une quarantaine de spectacles sur trois scènes animées par plus de 400 artistes du Maroc et d’ailleurs, et s’attend à une affluence de 1,25 million de festivaliers durant les quatre jours de cet événement, indique un communiqué des organisateurs.

«Promouvoir, faire découvrir, commémorer, surprendre, toucher et faire bloc ensemble face aux turpitudes de notre monde; telles ont toujours été les valeurs prônées par Timitar», affirme le communiqué, notant que quelque 44 groupes présenteront des styles musicaux très divers. Les troupes traditionnelles héritières de l’art musical ancestral et populaire amazighe lanceront chaque soir les festivités, notent encore les organisateurs.

Parmi les artistes attendus figurent Najat Aatabou, Mnat Aichata, Rayssa Fatima Tihihite, Soukaina Fahsi, Rkia Demssiria, Hatim Ammor, Sofiane Saidi et Mazada guest Kiris, Zakaria Ghafouli, Fantome, Betweenatna, Fnair, Said Mousker, Lahcen Anir, Ahmed Amaynou, Réda Taliani et Ribab Fusion.

Pour ce qui est des participants étrangers, l’on retrouve, entre autres, Eugenio Bennato (Italie), Faia Younan (Syrie), The Chehade Brothers (Liban), Ismaël Lo (Sénégal), Olga Cerpa (Espagne), Tinariwen (Mali), Fendika (Ethiopie), The Original Wailers et Al Anderson (Jamaïque) et Chiva Gantiva (Belgique/Colombie).

Le programme de cette édition prévoit aussi un colloque sous le thème «Les rwayss du Souss : Patrimoine immatériel amazigh, à sauvegarder et à transmettre», tenu en partenariat avec l’Unesco, des ateliers d’éveil musical en partenariat avec la Fondation Ali Zaoua et la présentation du livre «Agadir, un parcours amoureux».

Cet événement est organisé avec l’appui notamment de la commune urbaine d’Agadir, la région de Souss-Massa, la wilaya de Souss-Massa, l’Office national marocain du tourisme et l’Association des hôteliers d’Agadir.