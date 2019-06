Basketball : Un nouveau terrain inclusif mis en place au complexe sportif de Zenata

Un nouveau terrain de basketball a été inauguré, vendredi au complexe sportif récemment rénové de Zenata, à l'initiative de la National Basketball Association (NBA), l'Agence française de développement (AFD) et la banque de développement publique et solidaire de la France.

La construction de ce terrain s'inscrit dans le cadre de l'extension du programme de la junior NBA au Maroc dans le cadre d'un partenariat pluriannuel NBA-AFD, fait savoir un communiqué de la NBA. A cet effet, les deux parties ont convenu de mettre en place, pour les jeunes de Zenata, des sessions de formation au basket (NBA Clinics), qui se poursuivront jusqu'en septembre 2019. Ce programme de la Junior NBA Zenata s'appuie sur les ligues Junior NBA existant déjà à Ifrane et Rabat, indique la même source.

Directeur général de l'AFD, Rémy Rioux explique que ce projet incarne le pouvoir fédérateur du sport pour promouvoir les liens sociaux et le développement durable. De son côté, le DG de NBA Afrique et président de la Ligue africaine de basket-ball, Amadou Gallo Fall, a souligné que cette initiative est une continuité des efforts pour instituer l'influence positive du sport sur les jeunes, en encourageant garçons et filles marocains à se construire une vie saine et active.

En effet, le programme international de la ligue de basket-ball Junior NBA vise à enseigner les compétences et les valeurs fondamentales du jeu (esprit d'équipe, respect, détermination et communauté) au niveau local afin d'accompagner le développement et l'amélioration de l'expérience pour les joueurs, les coachs et les parents des jeunes qui font du basket.

En 2019, la NBA et ses équipes ont prévu d'atteindre plus de 51 millions de jeunes dans 75 pays par le jeu en ligue, les programmes à l'école, les NBA Clinics, les défis de compétence et autres événements de sensibilisation. De ce fait, l'éco-cité Zenata ambitionne de promouvoir un développement urbain et social intégré.