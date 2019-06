Ouarzazate : Nouvelle édition du Festival national des arts d’Ahwach du 27 au 29 juin

Le ministère de la Culture et de la communication organise, du 27 au 29 juin à Ouarzazate, la 8e édition du Festival national des arts d’Ahwach sous le thème Les arts d’Ahwach et les cultures des oasis. Cette manifestation, initiée en partenariat avec la préfecture de la province de Ouarzazate, le conseil de la région de Drâa-Tafilalet, le conseil provincial, le conseil communal de Ouarzazate et l’Institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et touristique, verra la participation de plus de 700 artistes représentant les meilleures troupes d’Ahwach dans les différentes régions du pays.

Au programme auquel prendront part également des troupes de jeunes et d’enfants, figure aussi l’organisation d’une conférence sur les arts d’Ahwach dans leur relation avec les cultures oasiennes, avec la participation de spécialistes et de chercheurs en patrimoine culturel, une série d’hommages à des figures et icônes de cet art ancestral, un carnaval, des expositions et des ateliers artistiques. Convaincu de la nécessité d’accorder une attention particulière à ce patrimoine culturel immatériel en vue de le rapprocher davantage du grand public, en particulier des jeunes et des enfants.