Candidature au CNDH : El Othmani a-t-il cédé à la demande d’un conseiller royal ?

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la mise à l’écart de la candidature de l’avocat Abdessamad Idrissi (PJD) pour l’adhésion au Conseil National des Droits de l’Homme. Le secrétaire général de la Lampe a fini par briser le silence, confiant à ses fidèles la mission de relayer sa version des faits.

Cet après-midi une «source proche du secrétaire général du PJD» pour alyaoum24 et «une source autorisée» pour al3omk, deux médias proches de la Lampe, affirment que les informations parues au début de cette semaine concernant ce dossier «sont sans fondement». Elles assurent que Saad-Eddine El Othmani «n’a aucun lien avec ce sujet, il n’a contacté personne et personne ne l’a contactée. Que ce soit Omar Azziman (le conseiller du roi, ndlr) ou quelqu’un d’autre».

Et d’expliquer que la désignation au CNDH «ne concerne même pas les partis politiques», ajoutant que l’article 36 du règlement intérieur dudit Conseil précise qu’elle est «du ressort des présidents des deux Chambres du Parlement alors que c’est aux associations travaillant dans le secteur des droits de l’Homme que revient la compétence de proposer les noms».

Le PJD aurait choisi un autre candidat

Effectivement Habib El Malki et Hakim Benchamach sont habilités à nommer huit personnes au CNDH. Et comme avec les autres instances constitutionnelles, telles la HACA, la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ou le Conseil supérieur de l'éducation de la formation et de la recherche scientifique, ses nominations obéissent essentiellement à des considérations partisanes.

Au lendemain de la publication d’informations sur lun éventuel véto du Palais contre la candidature de Abdessamed Idrissi, les médias proches du PJD ont affirmé que le secrétariat général de la Lampe aurait choisi Me. Mohamed Amekraz, l’actuel secrétaire général de la Jeunesse, pour remplacer l’ancien avocat du journaliste Taoufik Bouachrine.

Mardi et dans des déclarations à notre site, une source au PJD regrettait «que certains parties ne cessent de mettre des bâtons dans les roues d’El Othmani», citant notamment le «rejet de la candidature de Abdessamad Idrissi à l’adhésion au CNDH. Un refus qui ne fait que fragiliser davantage l’autorité d’El Othmani», a-t-elle expliqué.

Le PJD comptait et compte encore des membres dans les instances constitutionnelles : Mustapha Ramid avait siégé au Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, Rachid Lamdouar au Conseil constitutionnel et Amina Maleainin est toujours dans l’actuelle composition du Conseil supérieur de l'éducation de la formation et de la recherche scientifique.