Huelva : Des tracts distribués aux saisonnières dans une langue arabe incompréhensible

En Espagne, la Fédération de l'industrie, de la construction et de l'agriculture (FICA) de l'Union générale des travailleurs (UGT) a annoncé avoir distribué des milliers d'exemplaires d’un tract avec des informations sur les droits du travail et les droits sociaux. Des informations destinées à aider les saisonnières marocaines embauchées lors de la campagne de cueillette des fruits rouges (janvier-juin). Mais ce projet, financé par le ministère espagnol du Travail, des migrations et de la sécurité sociale et le Fonds social européen, est au cœur d’une polémique ces derniers jours.

Selon le média espagnol local La Mar de Onuba, qui rappelle qu’il s’agit d’une initiative de la secrétaire général de la FICA-UGT Huelva, Luciano Gómez, rapporte que les tracts ont été imprimés dans une langue arabe incompréhensible. «La brochure, qui aurait été publiée en arabe, la langue des travailleurs temporaires, ne dit rien. C’est une succession de lettres arabes qui ne constituent pas des mots lisibles, encore moins des phrases avec une cohérence linguistique minimale», dénonce-t-il. «Les seules informations compréhensibles sont celles exprimées en chiffres car l’arabe, tout comme l’espagnol, préserve l’utilisation de chiffres communs», poursuit-il.

Une «erreur d’impression» pour des brochures déjà distribuées

La seule information utile qui ressort de ces brochures, selon le média local espagnol, reste le numéro vert mis à la disposition des saisonnières et qui correspond au numéro de téléphone du siège provincial de l’UGT à Huelva.

Alors que ce tract est censé avoir été distribué par les sections du syndicat depuis le début et jusqu’à la fin de la campagne saisonnière, personne ne semble avoir fait attention à ses erreurs. Ce lundi, un porte-parole de la Fédération de l’industrie, de la construction et de l’agriculture de l’UGT a reconnu, dans une déclaration à La Mar de Onuba, que la brochure publiée également en Espagnol, a été imprimée dans un arabe «illisible», remerciant le média pour avoir relevé cette «erreur monumentale». Le syndicat a indiqué que c’est le logiciel d'édition de la brochure qui serait «incompatible avec la langue arabe».

Il a promis de réimprimer des milliers de tracts, sans erreurs, en affirmant que cette opération ne coûtera pas d’argent supplémentaires, la faute étant celle de l’imprimerie.

C’est l’année dernière, en plein scandale sur les cas d’agressions sexuelles présumées et les conditions de travail dénoncés par les saisonnières marocaines que des syndicats se sont activés pour mettre en place des accords devant protéger cette catégorie d’agriculteurs. C’était le cas notamment des Commissions ouvrières (CCOO), confédération syndicale espagnole, ayant signé un accord avec l’association agraire des jeunes agriculteurs (La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, ASAJA – Huelva), qui avait annoncé qu’elle publiera «des informations détaillées dans les langues respectives des travailleuses temporaires, en plus d’un manuel de bonnes pratiques pour un travail sans incidents».

Malheureusement, le fait qu’aucune saisonnière marocaine n’aient dénoncé les erreurs dans la brochure de la FICA-UGT dit long sur l’efficacité de ce moyen d’information.