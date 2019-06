Benyaich : Le Maroc peut devenir une plate-forme pour les entreprises espagnoles en Afrique

Le Maroc peut devenir une «plateforme» pour les entreprises espagnoles souhaitant accéder au marché africain «avec un potentiel de 1 300 millions de consommateurs et à travers un partenariat gagnant-gagnant». C’est ce qu’a assuré jeudi l'ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, citée par l’agence espagnole EFE.

Le Maroc participe à un «développement» national et à un «échange durable» avec l'Afrique, à travers l'engagement Sud-Sud, qui servirait les entreprises espagnoles à un double accès, le Maghreb et le marché africain, a ajouté la diplomate marocaine. Celle-ci a mis en lumière les réalisations de la période récente et a encouragé les investisseurs espagnols à se tourner vers l’autre rive, à l'occasion d’un petit-déjeuner avec les médias dans la capitale espagnole, parrainé par la société CEPSA.

Dans sa présentation «Modèle de réussite marocain d'un pays en pleine mutation», Karim Benyaich a déclaré que «le Maroc et l'Espagne ont tout le potentiel pour contribuer à un binôme économique, en tenant compte de leurs faiblesses, mais en tirant parti des atouts». «Car nous sommes deux pays compétitifs, mais complémentaires», ajoute-t-elle en rappelant aux hommes d’affaires ayant répondu à l’invitation que «plus d'un millier d'entreprises espagnoles ont choisi le pays du Maghreb pour s'installer et promouvoir la richesse entre les deux parties». «La crise économique a amené les investisseurs espagnols à se tourner vers le Maroc, numéro un en Afrique pour la qualité de ses infrastructures et, selon la Banque mondiale (BM), le troisième au monde en termes de modèle de développement, après la Chine et la Corée du Sud», a précisé la diplomate.

Bien que le pays maghrébin soit le deuxième partenaire de l'Espagne, derrière les États-Unis, Karim Benyaich a déclaré que les deux pays ont «encore du chemin à parcourir pour un cadre adéquat dans [leur] partenariat économique».