Sahara occidental : Le Forum Crans Montana à nouveau dans le viseur du Polisario 

C’est depuis la Suisse, où le Forum Crans Montana tient sa réunion annuelle du 26 au 28 juin, que le Polisairo a choisi, jeudi, de tirer à boulets rouge sur l’organisateur du forum de Dakhla. Dans un communiqué relayé par l’agence du mouvement séparatiste, un Comité suisse de solidarité avec les Sahraouis a appelé le Forum à renoncer à sa «connivence» avec le Maroc, accusant le royaume de «pillage de ses ressources naturelles» du Sahara.

Ce comité s’est aussi interrogé, toujours selon SPS, sur les sponsors qui financent cet événement aux côtés du Maroc, «qui fournit à cette institution des fonds substantiels provenant de recettes issues de l’exploitation de ressources naturelles». «Comment le Forum Crans Montana et la communauté internationale peuvent-elles accepter que l'argent du peuple sahraoui soit volé et soutiennent les réunions et forums de cette institution, alors que des militants, y compris ceux du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, luttent pour lever des fonds pour les réfugiés sahraouis ?», s’est interrogée ladite ONG soutenant le Polisario.

Et le Comité suisse de solidarité avec les Sahraouis de demander à l’organisation de Crans Montana de «respecter le droit international et de ne pas organiser ses activités au Sahara occidental».

Contrairement aux éditions passées à la veille desquelles le mouvement de Brahim Ghali menaçait de les entraver, celle organisée cette année à Dakhla n’a pas été décriée par le Front Polisario. «Ce que nous faisons ici en organisant une conférence, c’est poser l’acte démocratique basique. Si ces messieurs s’opposent à ce genre d’activités, cela veut dire qu’ils ont fait leurs études en Corée du Nord. Qui peut s’opposer à une conférence ?», a réagi en mars dernier auprès de Yabiladi Jean-Paul Carteron, président fondateur du Forum Crans Montana, tenue à Dakhla.