Maroc : 15 ans après l’adoption du Code de la famille, l’heure est aux bilans

Le groupe de travail thématique chargé de la parité et de l’égalité à la Chambre des représentants a organisé, mercredi à Rabat, une journée d’étude consacrée à l’évaluation du bilan du Code de la famille, 15 ans après son entrée en application.

L’objectif de cette rencontre est d’examiner les failles dévoilées par la pratique, valoriser les acquis et partager les opinions et les propositions visant à améliorer le contenu de ce texte et l’adapter à la société d’aujourd’hui. Intervenant lors de cette rencontre, la présidente du groupe de travail, Khadija Ziani, a estimé qu’il s’agit d’un sujet d’actualité qui est revenu au devant de la scène, soulignant la possibilité de procéder à l’amendement de ce texte, à la lumière du contenu du message royal adressé aux participants à la cinquième Conférence islamique des ministres chargés de l’Enfance, organisé à Rabat par l’ISESCO les 20 et 21 février 2018.

Quinze ans après l’entrée en vigueur du texte, l’adaptation de son contenu juridique avec la réalité vécue devient une nécessité évidente pour les intervenants dans ce domaine, a affirmé Ziani. Celle-ci souligne notamment la nécessité à ce stade d’intégrer l’approche du genre social en harmonie avec les normes onusiennes et le référentiel national, en veillant à empêcher la politisation de cette question.

Quant à l’actrice associative Zhour El Horr, elle a estimé que la trajectoire prise par le Code de la famille lui a permis d’éviter les écueils et de réaffirmer la relation entre droits et obligations. Pour sa part, le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, a fait observer que le Code de la famille figure parmi les lois «à haut degré de sensibilité, débattues à coup de manifestations et contre-manifestations dans le monde entier». Le discours féministe comme les avis du fiqh ont évolué au grès du cheminement de ce dossier, a-t-il estimé.