La déclaration conjointe du Conseil d’association acte la lune de miel entre le Maroc et l’UE

Nasser Bourita et Federica Mogherini, lors de la déclaration conjointe le 27 juin 2019 / DR

Bruxelles a accueilli, le jeudi 27 juin, la 14e session du Conseil d’association Maroc-Union européenne, après trois années d’attente. En cause, le verdict de la CJUE du 10 décembre 2015 annulant l’accord agricole conclu entre l'UE et le Maroc en 2012.

«Une page» que les deux parties veulent définitivement «tourner», a indiqué Federica Mogherini lors d’un point presse animé conjointement avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. «Nous essayons de relancer notre partenariat sur des bases plus solides et plus fortes qu’auparavant», a-t-elle affirmé.

Signe révélateur de cette nouvelle ère de partenariat stratégique qui s’esquisse dans les relations entre le royaume et l’UE, après une période «difficile» : la ratification par les Parlements marocain et européen du nouvel accord de pêche.

La Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité a d’ailleurs salué ce processus permettant le retour des chalutiers européens après une année d’attente ponctuée par de nombreux rebondissements au sein du Parlement européen.

«Lorsque les relations d'amitié parviennent à surmonter les épreuves de résistance, elles deviennent encore plus fortes ensuite», s’est elle réjouie comme le rapporte l’agence Europa Press.

Pour la première fois, un texte commun sur le Sahara

Pour sa part, le chef de la diplomatie marocaine a mis l’accent sur la volonté des deux parties de «donner un nouvel élan» à leur partenariat stratégique, qui après une «période éprouvante», a montré sa «résilience et son ambition» d’aller vers l’avant.

Nasser Bourita s’est félicité que Rabat et Bruxelles aient décidé de relancer «les différentes structures de coopération» et «renouveler leur coopération dans différents domaines». Et de préciser que c’est «la première fois depuis le lancement des Conseils d’Association que les deux parties adoptent une Déclaration Politique Conjointe, ce qui montre une convergence totale des vues», rapporte la MAP.

«Nous avons signé un nouveau cadre de coopération formelle», a ajouté Mme Mogherini. La Déclaration conjointe adoptée au terme de la 14e session, offre en effet des «pistes de travail très concrètes et très ambitieuses», a précisé l’Italienne, intégrant plusieurs dossiers qui vont de la lutte contre le changement climatique, à l’immigration, la relance d’un accord de libre-échange et la coopération pour un règlement des crises régionales.

Visiblement, l’entente entre les deux parties a eu raison des positions contradictoires des deux parties sur la question du Sahara. Pour la première fois le Maroc et l’UE se mettent d’accord sur un texte relatif à ce problème, a affirmé Federica Mogherini.

Ainsi dans la déclaration finale, Rabat et Bruxelles «réaffirment leur appui aux efforts du secrétaire général de l’ONU pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique, juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable» à la question du Sahara occidental, «qui repose sur le compromis en conformité avec les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies, notamment la résolution 2468 du 30 avril dernier».

Au terme de la réunion de Bruxelles, le Maroc et l’UE ont décidé de la création de groupes de travail chargés d’ «identifier les actions concrètes en vue de donner un nouvel élan à la relation stratégique» entre les deux associés, a affirmé Nasser Bourita.