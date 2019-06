France : Plusieurs coups de feu tirés devant une mosquée de Brest

Des coups de feu ont été tirés ce jeudi vers 16 heures devant la mosquée de Brest, indique le site Actu17. Une voiture grise est arrivée et s’est arrêtée à hauteur du lieu de culte. Un homme en est sorti et a eu un accrochage verbal avec un autre individu, rapporte de son côté Le Télégramme. Six ou sept coups de feu, selon la même source, ont ensuite été tirés avec une arme de poing. Le véhicule est reparti aussitôt après.

Deux personnes ont essuyé des blessures aux jambes mais leur pronostic vital n’est pas engagé. L’une des deux victimes serait l’imam Rachid El Jay, connu pour ses prêches diffusés sur internet. La seconde serait l’un de ses proches, qui assurait les captations vidéo de ses prêches

Toujours selon le Télégramme, l’auteur présumé des coups de feu a revendiqué son action sur son compte Facebook. Cette information a été confirmée de source policière et l’auteur présumé des coups de feu a été identifié. La PJ de Brest a été saisie de l’enquête. Les investigations s’orientent vers les milieux d’extrême droite.