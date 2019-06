Future Brand Index : Le Maroc n’est pas le meilleur pays africain où il fait bon vivre

Selon un récent rapport du cabinet de conseil londonien Future Brand Index, le Maroc est classé au 66e rang parmi les 75 premiers pays du monde en termes de PIB. L’organisation a classé le Maroc deuxième en Afrique du Nord derrière l’Algérie, au 60e rang mondial, sans inclure les autres pays de la région.

Sur le plan arabe, le Maroc se classe au neuvième rang, derrière les Emirats arabes unis, 16e mondial, le Qatar (26e), le Koweït (28e), l’Arabie saoudite au (30e) et Oman au (31e), l’Egypte (55e), l’Algérie (60e) et le Soudan (65e).

Pour classer les pays en termes de qualité de vie, cet indicateur s’est intéressé à l’accès à la santé et à l’éducation, au niveau de vie, à la sécurité ainsi que le nombre de personnes exprimant leur souhait de vivre ailleurs, ou encore les opportunités entrepreneuriales et l’état de l’infrastructure. Le tourisme a également été un sous-indice important dans le rapport, axé sur les rendements financiers, les options offertes aux touristes, ainsi que sur les biens et les services disponibles localement.

Le Japon est en tête du podium, suivi de la Norvège, de la Suisse, de la Suède, de la Finlande, de l’Allemagne et du Danemark. Le Canada se classe au huitième rang, les Etats-Unis au 12e, l’Australie au 15e, de la France au 17e, du Royaume-Uni au 19e et de la Corée du Sud au 20e.