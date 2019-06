CAN 2019 : Maroc-Côte d'Ivoire, un «match spécial» pour Hervé Renard

Les yeux des Marocains et des Ivoiriens seront rivés sur le Stade Al Salam du Caire ce vendredi lors du match qui opposera les Lions de l’Atals aux Eléphants. Mercredi, le sélectionneur national Hervé Renard, seul entraîneur à remporter la Coupe des Nations avec deux pays ; la Zambie et la Côte d'Ivoire, a déclaré être prêt pour ce match au sommet du groupe D.

«C'est un match spécial pour moi», a déclaré Hervé Renard, cité par l’agence AFP.

Le Maroc et la Côte d’Ivoire ont entamé cette Coupe d’Afrique des Nations, avec des victoires sous la chaleur accablante de la capitale égyptienne, contre la Namibie et l’Afrique du Sud. Pour l’entraîneur ivoirien Ibrahim Kamara, «le résultat est plus important que la performance [car] il était essentiel de ne pas échouer lors [du] match d'ouverture».

Mais l’AFP rappelle comment le «Sorcier blanc» a tourmenté son ancienne équipe depuis qu’il est sélectionneur du Maroc. Lors de l’édition 2017 de la CAN, il s’est assuré de percer la défense des Ivoiriennes. Le Maroc avait alors gagné ce match (1-0).

«Renard a infligé encore plus de misère à son ancienne équipe lors des qualifications à la Coupe du monde 2018 avec une victoire 2-0 à Abidjan, entraînant le Maroc en Russie aux dépens de la Côte d'Ivoire», poursuit l’agence.

Le Maroc et la Côte d'Ivoire se rencontrent vendredi lors d'une confrontation au sommet du groupe D au Caire à partir de 18h (heure locale), dans lequel les deux équipes partagent provisoirement le podium.