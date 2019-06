Espagne : Arrestation de deux marocains impliqués dans le viol d'une mineure à Bilbao

Trois hommes âgés de 18, 20 et 35 ans ont été arrêtés en Espagne pour leur implication présumée dans l'agression sexuelle d'une mineure de 17 ans, lundi matin à Bilbao.

Selon des sources du Département de la sécurité basque, citées par El Espanol, les deux plus jeunes, de nationalité marocaine, ont été arrêtés peu de temps après l'agression. Mardi, un troisième homme, plus âgé et qui serait également impliqué, a été arrêté. Les trois ont été placés en détention mercredi après une ordonnance du tribunal.

Selon des sources policières, l'enquête est toujours ouverte car un quatrième individu non encore localisé pourrait être, lui aussi, impliqué dans l'agression. Le conseil municipal de Bilbao a condamné et exprimé sa «profonde indignation», pour l'agression sexuelle subie par la jeune fille, survenue tôt lundi.